Навальный получил более 10 замечаний от судьи на заседании по делу о клевете

В Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу о клевете в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, во время процесса судья неоднократно делала замечания Алексею Навальному. Политика приходилось прерывать из-за оскорблений в сторону защиты. Кроме этого, оппозиционера грозились удалить из зала суда.

Общее число замечаний за два заседания составляет уже более 10. В основном, все они связаны с оскорблениями в адрес ветерана, его внука и судьи.

Напомним, что Алексей Навальный обвиняется по статье клевета. По версии следствия, политик опубликовал в своих соцсетях ролик, на котором Игнат Артеменко и другие звезды выступают за поправки в Конституцию РФ. Подписал данный пост политик словами якобы порочащими честь и достоинство ветерана. За это было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ветеран отказался участвовать в суде из-за оскорблений Навального.