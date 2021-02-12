Судья и Алексей Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса

Судья и Алексей Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

В Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу о клевете в отношении блогера Алексея Навального. Судья Вера Акимова сделала несколько замечаний Навальному, обвиняемому в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, и пригрозила удалить его из зала суда; обвиняемый ответил ей тем же судье, сообщает РИА «Новости».

Политика приходилось прерывать из-за оскорблений в сторону защиты. Кроме того, блогера грозились удалить из зала суда.

Конфликт разгорелся после того, как блогер начал высказывать обширные возражения по поводу того, что сам ветеран Игнат Артеменко в этот раз отказался участвовать в заседании.

Судья предупредила его о возможности удаления из зала за неподобающее поведение. «Я вас сам удалю из зала суда», — сказал в ответ Навальный.

Алексей Навальный обвиняется по статье клевета. Как полагает следствие, политик опубликовал в своих соцсетях ролик, на котором Игнат Артеменко и другие звезды выступают за поправки в Конституцию РФ. Подписал данный пост политик словами якобы порочащими честь и достоинство ветерана. За это было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ветеран отказался участвовать в суде из-за оскорблений Навального.

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