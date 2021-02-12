Депутаты ЗакСа поддержали работу «зимних террас» на постоянной основе

Депутаты петербургского ЗакСа поддержали проект закона, согласно которому общепит сможет постоянно размещать оборудованные «зимние террасы».
Один из авторов законопроекта Денис Четырбок отметил, что к установке таких террас будет ряд требований. Разрешение на работу получат те заведения, в павильонах которых будут созданы все условия для комфорта. Также важным фактом будет, чтобы посетители были защищены от осадков и низких температур.
Размещать такое павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны. Также установить их можно будет в местах, которые есть на схеме размещения нестационарных торговых объектов.
Такое правила введут в тестовом режиме до 31 декабря 2023 года.
Напомним, зимние террасы появились в Петербурге н временной основе из-за коронавирусных ограничений.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы подсчитали свои убытки от ограничений в новогодние праздники. Зимние террасы и работа на вынос не смогли спасти ситуацию. Рестораторы в самое прибыльное время года – Новый год, подсчитывали убытки. Кроме этого, отмечается, что зимние террасы общепит мало использовал из-за погодных условий.