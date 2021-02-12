Депутаты ЗакСа поддержали работу «зимних террас» на постоянной основе

Депутаты ЗакСа поддержали работу «зимних террас» на постоянной основе
"Зимние террасы". Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Депутаты петербургского ЗакСа поддержали проект закона, согласно которому общепит сможет постоянно размещать оборудованные «зимние террасы».

Один из авторов законопроекта Денис Четырбок отметил, что к установке таких террас будет ряд требований. Разрешение на работу получат те заведения, в павильонах которых будут созданы все условия для комфорта. Также важным фактом будет, чтобы посетители были защищены от осадков и низких температур.

Размещать такое павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны. Также установить их можно будет в местах, которые есть на схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Такое правила введут в тестовом режиме до 31 декабря 2023 года.

Напомним, зимние террасы появились в Петербурге н временной основе из-за коронавирусных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы подсчитали свои убытки от ограничений в новогодние праздники. Зимние террасы и работа на вынос не смогли спасти ситуацию. Рестораторы в самое прибыльное время года – Новый год, подсчитывали убытки. Кроме этого, отмечается, что зимние террасы общепит мало использовал из-за погодных условий.

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