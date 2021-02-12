Эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона

Стали известны минимум пять вредоносных программ на смартфонах пользователей. Эксперты призывают избавиться от данных приложений.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, первые приложения GetContact и Truecaller имеют не только полезные функции, но могут доставить ряд проблем пользователю. Приложения позволяют узнать, кто звонил с неизвестного номера, а заодно выдают ваши данные.

Бессмысленными являются и приложения для экономии заряда батареи. Обычно они только закрывают тяжелые программы, одновременно действуя на аккумулятор также, как и другие программы.

Также не стоит зря скачивать фонарики и приложения для сканера QR-кодов. Такие девайсы автоматически установлены на телефоне. Пользователь только засорит память устройства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что назван способ обнаружения любого смартфона без геолокации.