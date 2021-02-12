Эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона

Эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона
Эксперты призывают отказаться от некоторых приложений. Фото: pixabay.com

Стали известны минимум пять вредоносных программ на смартфонах пользователей. Эксперты призывают избавиться от данных приложений.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, первые приложения GetContact и Truecaller имеют не только полезные функции, но могут доставить ряд проблем пользователю. Приложения позволяют узнать, кто звонил с неизвестного номера, а заодно выдают ваши данные.

Бессмысленными являются и приложения для экономии заряда батареи. Обычно они только закрывают тяжелые программы, одновременно действуя на аккумулятор также, как и другие программы.

Также не стоит зря скачивать фонарики и приложения для сканера QR-кодов. Такие девайсы автоматически установлены на телефоне. Пользователь только засорит память устройства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что назван способ обнаружения любого смартфона без геолокации.

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