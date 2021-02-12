Нобоа размышляет о возвращении в «Зенит»

Футболист заявил, что всегда есть возможность вернуться, если захотеть.
Экс-полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал вероятность возвращения в петербургскую команду. Своим мнением он поделился в прямом эфире «Матч ТВ» в Instagram.
Футболист отметил, что играет за «Сочи» и пока что его все устраивает. Полузащитник пытается продемонстрировать лучшие качества. На вопрос о возвращении в «Зенит» он заявил, что не исключает такой возможности.
«Почему нет? Всегда есть возможность вернуться»
— поделился Нобоа.
Напоминаем, что футболист играл за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2019 год. Он успел сыграть в 22 матчах и забить один гол.
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