Нобоа размышляет о возвращении в «Зенит»

Кристиан Нобоа может вернуться в "Зенит". Фото: Instagram

Кристиан Нобоа может вернуться в "Зенит". Фото: Instagram

Футболист заявил, что всегда есть возможность вернуться, если захотеть.

Экс-полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал вероятность возвращения в петербургскую команду. Своим мнением он поделился в прямом эфире «Матч ТВ» в Instagram.

Футболист отметил, что играет за «Сочи» и пока что его все устраивает. Полузащитник пытается продемонстрировать лучшие качества. На вопрос о возвращении в «Зенит» он заявил, что не исключает такой возможности.

«Почему нет? Всегда есть возможность вернуться»

— поделился Нобоа.

Напоминаем, что футболист играл за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2019 год. Он успел сыграть в 22 матчах и забить один гол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак подвел итоги тренировочных сборов в Дубае. Тренер считает, что многие цели футболисты смогли достичь.