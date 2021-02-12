Семак подвел итоги тренировочных сборов в Дубае

Семак подвел итоги тренировочных сборов в Дубае
Семак расстроен из-за травм некоторых футболистов. Фото: https://fc-zenit.ru/

Тренер считает, что многие цели футболисты смогли достичь.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, каковы итоги тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Он отметил, что футболисты хорошо проявили себя, так что многое из запланированного было реализовано. В то же время Семак расстроился из-за мышечных травм у Малкома, Сердара Азмуна и Александра Ерохина. Игроки временно не смогут тренироваться с остальными – это плохая новость в преддверии предстоящих матчей.

Напоминаем, что в скором времени «Зениту» предстоит сыграть против «Арсенала». Матч состоится 20 февраля в рамках 20-го тура Чемпионата России по футболу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Зенита». В составе команды отличились Андрей Мостовой дважды на 14-й и 67-й минутах, а также Станислав Крапухин на 52-й и Даниил Шамкин на 80-й.

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