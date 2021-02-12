Суд рассмотрит законность замены Навальному условного срока на реальный 20 февраля

Суд рассмотрит законность замены Навальному условного срока на реальный 20 февраля
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию политика Алексея Навального о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» 20 февраля.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову, жалобу будут рассматривать с 10:00 в Мосгорсуде.

«Жалоба защиты на замену Навальному условного наказания по делу «Ив Роше» на реальный срок будет рассмотрена 20 февраля в 10:00 мск в Мосгорсуде», – пояснила адвокат.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес решение о замене условного срока на реальный по делу Навального «Ив Роше». Политика приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня в Бабушкинском суде Москвы идет судебное заседание по делу о клевете в отношении Алексея Навального. Политика обвиняют в оскорблении ветерана Великой отечественной войны.

В ходе процесса оппозиционер получил большое количество замечаний, а также препирался с судьей. В итоге, они оба пригрозили друг друга удалить из-за зала заседания.

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