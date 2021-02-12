Второе дорожное кольцо вокруг Петербурга планируют построить в Ленобласти

Через 15 лет в Ленинградской области построят вторую кольцевую автодорогу, которая будет огибать Петербурга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Новая магистраль будет начинаться от трассы А-181 «Скандинавия» у Рощино, обойдет Всеволожск и Колпинский район, пройдет над Гатчиной и завершится у автодороги А-180 «Нарва» рядом с поселком Кипень.

Строительство будут вести в несколько этапов. Предстоит построить почти тысячу километров дорог, почти 150 путепроводов, 41 развязку, два тоннеля, три транспортно-пересадочных узла, продление линий петербургского метрополитена до Ленобласти, а также новый речной вокзал и причалы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года. После реконструкции Колтушское шоссе останется без «бутылочного горлышка».