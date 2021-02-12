Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах, чтобы сохранить брак

Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах, чтобы сохранить брак
Жириновский высказал мнение о совместной жизни супругов. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супружеский пары спать отдельно друг от друга — в разных кроватях, комнатах, а еще лучше — в разных квартирах. Он объяснил это тем, что так муж с женой успевали соскучиться.

Политик заявил на встрече с молодежью в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля, что когда супруги спят в одной кровати, они мешают друг другу спать и не высыпаются. Поэтому, по его мнению, спать нужно в отдельных кроватях и в отдельных комнатах. Но лучше, как заявляет Жириновский, иметь отдельные квартиры.

Свои слова политик объяснил тем, что проживающие вместе пары быстро надоедают друг другу и начинают раздражаться. Можно было бы, отмечает Жириновский, иметь квартиры по-близости, и каждый раз видеться, как на свидании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский раскритиковал Зеленского, который усомнился в качестве «Спутник V».

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Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах, чтобы сохранить брак
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