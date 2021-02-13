В Петербурге зафиксировано 1130 новых случаев коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 1130 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 13 февраля.

В России за сутки зафиксировано 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 502 летальных исхода. При этом 18 765 человек смог вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 577 907 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.