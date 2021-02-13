Названа причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»

Названа причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Названа причина досрочного ухода нападающего Александра Кокорина с одного из тренировочных занятий флорентийской команды «Фиорентина».

Дело в том, что футболист проходит отдельный курс физической подготовки, направленный на то, чтобы игрок избежал перетренированности, сообщает «РБ-Спорт».

По аналогичной схеме сейчас занимаются еще два игрока итальянского клуба — Франк Рибери и Мартин Касерес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.

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