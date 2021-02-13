Главный тренер «Фиорентины» рассказал о готовности Кокорина

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий в Италии за «Фиорентину» попал в заявку команды на ближайший матч. Главный тренер Чезаре Пранделли оценил его готовность.

В воскресенье «Фиорентина» сыграет на выезде с «Сампдорией» в рамках чемпионата Италии. Главный тренер команды расскзаал о готовности футболистов, передает Twitter-аккаунт клуба.

«(Защитник Мартин) Касерес восстановился после травмы, однако (полузащитник Франк) Рибери не сможет сыграть. Мы знаем, что Кокорину еще нужно прибавлять», – говорится в сообщении.

Напомним, что позже в Twitter также появилась информация о том, что российский нападающий попал в заявку «Фиорентины» на матч, хотя еще в среду Кокорин досрочно покинул тренировку.

Игра пройдет 14 февраля на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названа причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины».