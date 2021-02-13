Волонтеры помогли чайке, примерзшей ко льду Невы

Птица на протяжении нескольких дней не могла сойти с места.

Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» пришли на помощь чайке, которая примерзла ко льду Невы. Бедняжка на протяжении двух дней не могла пошевелиться и наконец она свободна, о чем добровольцы рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе организации.

На чайку в беде обратила внимание петербурженка, которая бегала у Невы. Она позвонила волонтерам, а те не остались в стороне.

«Спасателю ПСС пришлось тяжелым инструментом отбивать птицу от льдины, а потом осторожно ползти к набережной, так как лед у края был совсем хрупкий»,

– рассказали волонтеры.

Чтобы привести птицу в чувства, ее отмачивали в тепло воде. Ей предстоит пройти курс лечения и только после этого чайку отпустят на волю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти спасли 14 рыбаков, оказавшихся на льдине далеко от берега. Известно, что жизням рыбаков ничего больше не угрожает.