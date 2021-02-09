В Ленобласти спасли 14 рыбаков, оказавшихся на льдине далеко от берега

Спасатели помогли рыбакам и доставили их на сушу. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Спасатели помогли рыбакам и доставили их на сушу. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Известно, что жизням рыбаков ничего больше не угрожает.

В Ленинградской области сегодня, 9 февраля, спасли 14 рыбаков, которые оказались оторваны от большой земли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в Ломоносовском районе – там рыбаки, несмотря на запрет, вышли на лед. В итоге во льду образовалась трещина и мужчины оказались далеко от берега. Им на помощь пришли спасатели, которые к двум часам дня уже доставили всех рыбаков на сушу. Все граждане чувствуют себя хорошо, их жизням больше ничего не угрожает.

Известно, что рыбаки будут привлечены к административной ответственности, так как в Ленинградской области выход на лед запрещен до 15 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти.