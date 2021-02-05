Спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти

В Ленинградской области спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед.

В четверг, 4 февраля, трое рыбаков вышли на двух снегоходах на реку Свирь. В ходе переправы один из транспортов провалился под лед.

Как сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети «ВКонтакте», рыбаки потеряли возможность вернуться домой. Пострадавшим на выручку пришёл поисково-спасательный отряд города Лодейное Поле и эвакуировал их на берег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно мужчина попал в реанимацию после спасания провалившейся под лед девочки.