В Петербурге из-за пандемии могут закрыться 15% ресторанов

Часть заведений, несмотря на послабления ограничений, не смогут вернуться к работе.

В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса могут закрыться около 15% ресторанов. Об этом сегодня, 13 февраля, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов, пишет 78.ru.

Он отметил, что власти города разрешили работать фуд-кортам, но это не значит, что ситуация для бизнесменов резко улучшилась. Абросимов уверен, что многие участники рынка не смогут вернуться к работе, их места займут более выносливые бизнесмены.

В основном предприниматели жалуются на проблемы со средствами и нехваткой персонала. Многие сотрудники общепита сменили место работы. Абросимов добавил, что Смольный пока никак не собирается поддержать фуд-корты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских стационарах свободы почти половина коек для пациентов с коронавирусом.