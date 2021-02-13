В петербургских стационарах свободы почти половина коек для пациентов с коронавирусом

Коек для коронавирусных пациентов даже слишком много. Фото: комитет по здравоохранению

Коек для коронавирусных пациентов даже слишком много. Фото: комитет по здравоохранению

Граждане все реже заболевают инфекцией.

В Санкт-Петербурге свободны более 43% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что в больницах есть 4,6 тысяч мест для зараженных.

В администрации отмечают, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, сразу три федеральных стационара прекратили прием коронавирусных больных.

Напоминаем, что на данный момент доля тяжелых больных в медицинских учреждениях составляет 25%. К ИВЛ подключены 260 человек.

Эксперты считают, что количество заразивших падает в связи с началом массовой вакцинации. На данный момент прививку от коронавируса сделали 153,7 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с каждым днем от коронавируса прививается все больше людей.