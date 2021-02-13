В Петербурге с каждым днем от коронавируса прививается все больше людей

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В пятницу был установлен рекорд по количеству привитых за одни сутки.

В Санкт-Петербурге с каждым днем нарастают темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что 12 февраля прививку сделали 11663 человека и это – рекорд вакцинируемых за одни сутки. Большая часть из них обратились, чтобы ввести первую дозу препарата. Власти ожидают, что цифры будут и дальше расти, так что призвали усилить подготовку прививочных пунктов к росту количества желающих.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что каждый день прививку будут делать около 10 тысяч человек. За весь период вакцинации привили более 153 тысяч человек, 34,2 тысячи из них полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы способы повышения эффективности вакцины от коронавируса. Важно соблюдать ряд правил, чтобы препарат максимально защитил привитого человека.