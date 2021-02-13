В России задержали хакера, который мог торговать персональными данными

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Мужчина подозревается в торговле копиями паспортов и прочих документов.

В России задержали мужчину, который подозревается в торговле персональными данными. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 13 февраля, ссылаясь на собственные источники.

Поймать хакера удалось благодаря специалистам в области компьютерной безопасности. По предварительным данным, мужчина продавал копии паспортов россиян, а также выписки из банков и другие документы.

Задержанный в ходе допроса признал свою вину. Тверской суд Москвы постановил арестовать мужчину на два месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сообщил, кто стоит за «утками» про русских хакеров. Авторами таких материалов он назвал Госдеп и спецслужбы США.