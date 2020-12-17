Путин сообщил, кто стоит за «утками» про русских хакеров

Путин сообщил, кто стоит за «утками» про русских хакеров
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследования, которые касаются якобы действий русских хакеров.

Мнение президент высказал во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 17 декабря.

Как заметил президент, ему ясно, кто стоит за «утками» о русских хакерах. Авторами таких материалов он назвал Госдеп и спецслужбы США.

Отметим, что вопрос о «русских хакерах» президенту задал и петербургский музыкант Сергей Шнуров. Он поинтересовался, почему русские хакеры не помогли выиграть президентскую гонку Дональду Трампу. Вопрос в такой формулировке Владимир Путин в ответ назвал провокацией и отметил, что Россия не вмешивалась в ход американских выборов.

На связь с журналистами в этом году президент выходит по видеосвязи.

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