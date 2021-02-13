Газета Independent принесла извинения перед Абрамовичем

Газета Independent принесла извинения перед Абрамовичем
Газета принесла свои извинения перед бизнесменом. Фото: pixabay.com

Издание писало, что против бизнесмена нужно ввести санкции, а затем извинилось.

Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем после публикации статьи, в которой журналисты призывали ввести против бизнесмена санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о тексте от 6 февраля. В нем автор заявляет, что Абрамович является хранителем «незаконного» состояния президента России Владимира Путина. Журналист ссылался на расследование оппозиционера Алексея Навального и слова его соратника Леонида Волкова.

«Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям»,

— говорится в заявлении Independent.

В статье уточняется, что издание приносит извинения и готово пожертвовать средства на любые цели по выбору Абрамовича.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ объявили о беременности экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

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