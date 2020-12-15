СМИ объявили о беременности экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой

СМИ объявили о беременности экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой
Свадебное торжество Дарьи Жуковой и греческого миллиардера оценивается в 6,5 млн долларов. Фото: Instagram @dasha

По информации журналистов, бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича и основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова ждет ребенка от своего нынешнего мужа, миллиардера из Греции Ставроса Ниархоса.

Источники, приближенные к паре Дарьи и Ставроса, рассказали о положении девушки изданию Page Six. При этом сам бизнесмен и его жена не давали официальных комментариев по поводу этой информации. Напомним, что Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились в октябре прошлого года и пышно отпраздновали торжество в январе 2020-го на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

С Романом Абрамовичем Дарья находилась в отношениях около десяти лет. Официально о расставании пара заявила в 2017 году. За это время Роман и Дарья дважды стали родителями: в 2009 году у них родился сын Аарон-Александр, а в 2013 — дочь Лея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подруга Натальи Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном.

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СМИ объявили о беременности экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой
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