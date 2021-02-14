Ленинградский зоопарк подготовил необычный маршрут для влюбленных

Ленинградский зоопарк решил присоединиться к празднованию Дня святого Валентина и составил специальный маршрут для тех горожан, которые решат 14 февраля прийти в гости к животным.

Сегодня горожан будет ждать специальная программа. В 13:30 посетителям расскажут о животных, которые обитают в зоопарке, через 20 минут предложат покормить харз, белых медведей, полосатых мангустов и сурикатов, крупных кошек и приматов. В 15:00 проведут лекцию «Семьи в живой природе».

В пресс-службе учреждения отметили, что зоопарк это «одно из самых романтичных мест в городе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у черных макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш. Малыш оказался очень любопытным, бойким и активным.