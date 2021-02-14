Повторное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло еще одно землетрясение. Сейсмологи зафиксировали сильный афтершок магнитудой 5,2 в районе японской префектуры Фукусима. Накануне там произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Очаг нового землетрясения находился на глубине 50 км. Пока нет точной информации о новых пострадавших или разрушениях в результате афтершока.

Число пострадавших в результате первого землетрясения достигло 144 человек. Сейсмологи считают, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 12 февраля, специалисты в Таджикистане зафиксировали сейсмологическую активность, магнитуда которой достигла 6,1. Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологически центре, очаг землетрясения находился на глубине 92 километра.