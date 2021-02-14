Две школьницы с коронавирусом сбежали из петербургской больницы через окно

Две школьницы с коронавирусом сбежали из петербургской больницы через окно
Девочки сбежали из медучреждения. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге разыскивают двух девочек, которые самовольно покинули больницу. У подростков диагностировали коронавирус.

Отсутствие несовершеннолетних заметили днем в субботу, 13 февраля. 14-летняя и 15-летняя пациентки, инфицированные COVID-19, перелезли через окно палаты с разницей примерно в час.

Как сообщил 78.ru, известно, что у обеих школьниц состояние удовлетворительное. А вот куда они направились, не понятно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из больницы на Ленсовета сбежал пациент с подозрением на Covid-19. Мужчина имеет татуировки на руках, ранее судим.

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Две школьницы с коронавирусом сбежали из петербургской больницы через окно