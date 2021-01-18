Из больницы на Ленсовета сбежал пациент с подозрением на Covid-19

Из больницы на Ленсовета сбежал пациент с подозрением на Covid-19
В полицию обратился дежурный врач. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Петербуржец, находящийся в больнице с подозрением на коронавирус, сбежал. Теперь беглеца ищут.

Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции утром 17-го января. 46-летний мужчина находился в городской больнице № 20 на улице Ленсовета. Его госпитализировали 14 января с подозрением на Covid-19, а также ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на вид сбежавший не похож на БОМЖа, имеет татуировки на руках, ранее судим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти.

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