Психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти ищут сбежавшего из психбольницы пациента, страдающего шизофренией.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранителей, 34-летний житель Гатчины решил сбежать из медучреждения в субботу, 1 августа. Об этом в полицию сообщила главврач отделения Дружносельской психиатрической больницы.

Куда он отправился — неизвестно. Сейчас его разыскивают полицейские из Гатчинского района.

Его описали как мужчину ростом около 175 см, с побритой головой, а на голове есть татуировка в виде бабочки. Сбегая из больницы, он особо не задумывался о внешнем виде — на нем были лишь зелено-желтая майка, синие трусы и тапочки. Из больницы он сбежал без телефона и документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина из психушки изнасиловал пенсионерку в Новой Ладоге.