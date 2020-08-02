Психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти

Психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти
Сейчас сбежавшего пациента разыскивают полицейские из Гатчинского района. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти ищут сбежавшего из психбольницы пациента, страдающего шизофренией.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранителей, 34-летний житель Гатчины решил сбежать из медучреждения в субботу, 1 августа. Об этом в полицию сообщила главврач отделения Дружносельской психиатрической больницы.

Куда он отправился — неизвестно. Сейчас его разыскивают полицейские из Гатчинского района.

Его описали как мужчину ростом около 175 см, с побритой головой, а на голове есть татуировка в виде бабочки. Сбегая из больницы, он особо не задумывался о внешнем виде — на нем были лишь зелено-желтая майка, синие трусы и тапочки. Из больницы он сбежал без телефона и документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина из психушки изнасиловал пенсионерку в Новой Ладоге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Гатчинский район побег из больницы происшествие психбольница психбольной


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Николай Басков умилил поклонников своей кошечкой «Шанель Николаевной»
Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге
Под Тосно спасатели вытащили из колодца двоих человек
В лесу Ленобласти погиб водитель квадроцикла
На Рябовском шоссе под колесами погибла пожилая велосипедистка
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти
СК открыл дело после гибели семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском крае