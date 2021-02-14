Названа примерная дата премьеры сериала «Миротворец» от Джеймса Ганна

Стала известна примерна дата сериала Джеймса Ганна «Миротворец». Сериал является спин-оффом предстоящего фильма «Отряд самоубийц: миссия навылет».

Глава отдела по созданию контента HBO отмечает, что премьера состоится в январе в следующем году, сообщает The Hollywood Reporter. Сериал описывают как приключенческую комедию. Зрители смогут узнать о происхождении Миротворца — человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы получить его.

Роль главного антагониста Миротворца исполнит Джон Сина.

Премьера картины «Отряд самоубийц 2», запланирована 6 августа текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский интернет-сервис HBO Max заказал спин-офф сериала «Отряд самоубийц». Он будет называться «Миротворец», а главную роль сыграет Джон Сина.