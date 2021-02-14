Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости

Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости
Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости. Фото: @fskatingspb

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева совершила полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь 125-летия со дня первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию.

Об этом сообщается на странице в Instagram Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербург. В мероприятии также принял участие генеральный секретарь Федерации фигурного катания Петербурга Кирилл Левкин.

Напомним, 9 февраля 1896 года в Петербурге открылся первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мировая чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, рассказала, как ей удается конкурировать с юными воспитанницами Этери Тутберидзе. Во-первых, по словам спортсменки, она хочет продемонстрировать свои нынешние программы, которые самой Туктамышевой очень нравятся.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выстрел елизавета туктамышева петропавловская крепость фигуристка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости
Вице премьер России исключил простаивание «Северного потока — 2» после ...
Участницы «Цепи солидарности» в Петербурге возложили цветы и разошлись
В Петербурге задержали мужчину, который прокатил на капоте BMW полицейского
В Казани после согласованного митинга задержали девять человек
В цепи солидарности в Петербурге уже около 100 феминисток
Над участниками акции «Цепь солидарности и любви» в Петербурге летает вертолет
В Петербурге началась акция «Цепь солидарности и любви»