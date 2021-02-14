Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч против «Сампдории»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на игру Серии А против «Сампдории».

Матч начнется 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Флорентийская команда занимает 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Генуэзцы находятся на десятой строчке 27 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом.