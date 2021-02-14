Иномарка повисла между отбойником и шумозащитным экраном на Рябовском шоссе

В воскресенье, 14 февраля, иномарка вылетела с дороги и повисла между отбойником и шумозащитным экраном напротив дома № 89 на Рябовском шоссе.

«Напротив дома 89 по Рябовскому шоссе автомобиль вылетел с дороги через отбойник», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных снимках видно, как несколько человек переворачивали машину, так как изначально автомобиль замер колесами в бок, а не в сторону земли. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.