«Любовь сильнее страха»: петербуржцы вышли с фонариками на незаконную акцию

В Северной столице состоялась незаконная акция в поддержку политика Алексея Навального. Некоторые жители города вышли на улицу с фонариками поддержать оппозиционера.

Акция была ранее анонсирована сторонниками Навального в социальных сетях, однако поддержать идею массово петербуржцы отказались. На несогласованный протест вышли одинокие жители города в малом количестве.

В центре города петербуржцы включили фонарики на смартфонах и даже вышли на лед. Еще несколько человек заняли места на мостах рек и каналов.

Отметим, что во дворах также большого скопления людей не произошло. Буквально пару человек засветили огни и мирно разошлись, как например, в одном из дворов на проспекте Ветеранов. Незаконная акция проходит спокойно и без задержаний.

Напомним, что сегодня днем, 14 февраля, состоялась еще одна несогласованная акция. Феминистки города собрались в «Цепь солидарности» на Вознесенской набережной, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессией.

Событие также прошло мирно и спокойно. Обошлось без поездок в отделения полиции. На местах были замечены незначительные силы правоохранительных органов – несколько машин ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Казани после согласованного митинга задержали девять человек.