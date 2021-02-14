В Казани после согласованного митинга задержали девять человек

После окончания согласованного митинга в Казани задержали девять человек.

По данным ОВД- Инфо, задержанные сообщают, что им угрожают применением наручников, у активистов собираются отбирать телефоны.

Митинг организовали представители «Яблока», ПАРНАС, «Левого фронта». По данным СМИ, в акции также принимали участие сторонники оппозиционера Алексея Навального и члены КПРФ.

Напомним, согласованный митинг против задержаний и политических репрессий в Казани прошел на площади Тысячелетия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.