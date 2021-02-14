Участницы «Цепи солидарности» в Петербурге возложили цветы и разошлись

В Петербурге прошла несогласованная акция «Феминистская цепь солидарности с политзаключенными и всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия».

Участницы «Цепи солидарности и любви» в воскресенье, 14 февраля, возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий на Вознесенской набережной и разошлись.

Участницы несогласованной акции сначала выстроились в цепь с цветами, а потом возложили их к памятнику. Сотрудников полиции у места проведении несанкционированного мероприятия почти не было, заметили две машины ДПС. Обошлось без задержаний. По данным СМИ, в акции приняли участие 69 человек. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.