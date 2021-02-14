Олег Тиньков: «мотивации заниматься бизнесом уже нет»

Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией уже больше года, заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом в будущем.

Об этом основатель «Тинькофф Банка» рассказал в эфире социальной сети Clubhouse, передает Forbes.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – пояснил Олег Тиньков.

По словам предпринимателя, такое решение он принял из-за болезни, которая изменила его жизнь. В будущем бизнесмен планирует реализовывать другие проекты. Он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также хочет заново начать вести шоу на YouTube, которое называлось «Бизнес-секреты».

Однако, Олег Тиньков все равно останется акционером «Тинькофф Банка». На данный момент он занимается в компании маркетингом, а за операционным управлением следят другие специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Олег Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга.