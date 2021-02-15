Ночной побег и «группы смерти»: что известно о гибели девочки, тело которой нашли на площадке в Колпино

Погибшая в Колпинском районе Петербурга десятилетняя девочка была обычным ребенком, хорошо училась и много занималась. Из дома она сбежала, пока родители спали. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Новости о гибели ребенка в Колпинском районе поразила петербуржцев накануне, 14 февраля. Мать ребенка сообщила правоохранителям, что ее десятилетняя дочь ночью сбежала из дома, не надев даже куртку. Ребенка долго искали во дворах, а позже ее труп нашли на Новгородской улице.

Оказалось, что четвероклассница – единственный ребенок. Ее семья считалась благополучной и никогда не стояла на учете в органах опеки.

В районной администрации уже сообщили СМИ о том, что школьница была примерным ребенком. Она хорошо училась, а свободное время проводила в кружках.

Как стало известно Gazeta.SPb, местная жительница, мать девочки, работающая менеджером в одной из компаний, пришла в полицию 14 февраля рано утром. Она рассказала, что семья в этот день легла спать поздно. Женщина проснулась около пяти утра и обнаружила, что дома дочери нет.

О теле ребенка на детской площадке в полицию сообщил житель Новгородской улицы. Рано утром из дома он вышел, чтобы погулять с собакой. Полиция изъяла на месте происшествия нож, веревку, стул, сумку, мобильный телефон, одежду и следы рук.

Правоохранители уже выяснили, что ребенок не сообщал о своих намерениях. Сейчас устанавливается, не состояла ли девочка в так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

Следователи возбудили уголовное дело. Они будут проводить расследование по статье «Доведение до самоубийства».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о другой трагедии с маленьким ребенком – в середине января в Карелии нашли тело шестилетнего мальчика. Родители и полиция искали ребенка с конца декабря прошлого года. Он потерялся на реке Тохмайорка в поселке Хелюля. Труп нашли водолазы. Тогда уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».