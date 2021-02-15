Бездомный попал в больницу с ножевым ранением на Дачном

В Кировском районе Петербурга 47-летнего бездомного увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был в гостях в квартире на Дачном проспекте, 8 корпус 1. Вместе с хозяином он распивал алкогольные напитки.

По предварительной информации, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя ножом.

Пострадавшего госпитализировали с проникающей коло-резаной раной брюшной полости в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.