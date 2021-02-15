Станцию «Чернышевская» будут ремонтировать почти два года

Станцию &#171;Чернышевская&#187; будут ремонтировать почти два года
Станция метро "Чернышевская". Фото: скриншот Google-карт

На станции метро «Чернышевская» планируется реконструкция наклонного хода и вестибюля. Работы продлятся 20 месяцев.

Подготовленная ЗАО «Институт „Трансэкопроект“» документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Предполагается, что на станции полностью заменят эскалаторы и частично — конструкции наклонного хода.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, число эскалаторов будет увеличено до четырех. Рабочие также изготовят дополнительные балюстрадные светильники, отремонтируют основания и стены обстройки подземной части и наземного вестибюля.

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт за 20 месяцев, однако сроки начала работ еще уточняются. Стоимость работ составила 27,6 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как продвигается строительство новых станций подземки на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

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