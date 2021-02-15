Станцию «Чернышевская» будут ремонтировать почти два года

На станции метро «Чернышевская» планируется реконструкция наклонного хода и вестибюля. Работы продлятся 20 месяцев.

Подготовленная ЗАО «Институт „Трансэкопроект“» документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Предполагается, что на станции полностью заменят эскалаторы и частично — конструкции наклонного хода.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, число эскалаторов будет увеличено до четырех. Рабочие также изготовят дополнительные балюстрадные светильники, отремонтируют основания и стены обстройки подземной части и наземного вестибюля.

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт за 20 месяцев, однако сроки начала работ еще уточняются. Стоимость работ составила 27,6 млн рублей.

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