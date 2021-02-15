Инспекторы ККИ за неделю проверили проверили около 400 петербургских магазинов и кафе на соблюдение ковид-правил

За минувшую неделю в Петербурге на предмет соблюдения стандарта санитарной безопасности проверили около четырехсот объектов торговли, общепита и сферы услуг.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом города обошли 379 объектов торговли в Красносельском, Курортном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Выборгском и Центральном районах. В 30 точках были зафиксированы нарушения.

Как сообщили в пресс-службе комитета, наиболее число нарушений было связано с отсутствием средств индивидуальной защиты у работников. Также отсутствовали разметки и QR-коды.

Запрет на работу также проигнорировал картинг, расположенный в торгово-развлекательном комплексе на Приморском проспекте, а в кальянной на проспекте Просвещения был выявлен факт курения кальяна.

По данным фактам были возбуждены административные производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу.