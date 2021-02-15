Беглов раскритиковал Навального в связи с делом о клевете на ветерана

Губернатор уверен, что не может быть прав человек, который унижает старика.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что его возмущают слова Алексея Навального, адресованный ветерану. О деле в отношении оппозиционера политик вспомнил в рамках еженедельного радиообращения.

Беглов отметил, что в России всегда с уважением относились к ветеранам. Он считает, что люди, подобные Навальному, не умеют отличать добро от зла. Политик уверен, что теперь совсем не важно, ради каких идей оппозиционер совершает поступки, так как «тот, кто унижает старика, никогда не будет прав».

«Ради своих амбиций он пойдет на все и переступит через любого»,

— резюмировал Беглов, считающий, что у Навального нет сочувствия ни к кому и он совершил нравственное преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли на 16 февраля.