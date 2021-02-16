Барановская призналась, что боялась спиться после развода с Аршавиным

Телеведущая смогла отпустить футболиста, когда узнала о его очередной женитьбе.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что чуть не спилась из-за развода с футболистом Андреем Аршавиным. Об этом она рассказала на YouTube-канале Армана Давлетярова.

Известно, что Барановская и Аршавин состояли в браке девять лет. Инициатором расставания стал футболист – он ушел от супруги, когда та ждала третьего ребенка. Для Барановской это была неожиданная новость, поэтому она очень страдал и боялась, что начнет выпивать.

Телеведущая отпустила Аршавина после того, как узнала о его женитьбе на Алисе Казьминой.

«Это не было для меня ударом, я должна была разрыдаться, но нет. Иногда я думаю, как можно было так убиваться, о здоровье не думать,

— добавила Барановская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо. Девушка рассказала, что у нее тяжелое заболевание аутоиммунной системы, она перенесла две операции, которые «помогли сохранить жизнь по медицинским показаниям».