Кинолог с собакой искали взрывчатку в торговом центре «Норд» на Просвещения

В Петербурге полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного минирования торгового центра в Выборгском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту ФСБ России поступило сообщение «Здравствуйте, я оставил бомбу в торговом центре Норд в городе Санкт-Петербург». Служба сообщила об этом в полицию Петербурга.

Правоохранители отправились проверять ТЦ, расположенный на проспекте Просвещения, на наличие взрывчатки. На месте работали сотрудники полиции, кинолог и служебная собака по кличке Дракс. Подозрительных предметов так и не нашли, эвакуацию проводить не пришлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» школу на улице Шостаковича. Информация оказалась ложной.