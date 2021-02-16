Кинолог с собакой искали взрывчатку в торговом центре «Норд» на Просвещения

Кинолог с собакой искали взрывчатку в торговом центре &#171;Норд&#187; на Просвещения
Анонимы "заминировали" ТЦ "Норд". Фото: google.maps

В Петербурге полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного минирования торгового центра в Выборгском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту ФСБ России поступило сообщение «Здравствуйте, я оставил бомбу в торговом центре Норд в городе Санкт-Петербург». Служба сообщила об этом в полицию Петербурга.

Правоохранители отправились проверять ТЦ, расположенный на проспекте Просвещения, на наличие взрывчатки. На месте работали сотрудники полиции, кинолог и служебная собака по кличке Дракс. Подозрительных предметов так и не нашли, эвакуацию проводить не пришлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» школу на улице Шостаковича. Информация оказалась ложной.

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