В Петербурге «заминировали» школу на улице Шостаковича

Полицейские Выборгского района искали бомбу в школе после сообщения о минировании. Информация оказалась ложной.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне утром на электронную почту ФСБ поступило два сообщения с электронного адреса школы №483: «Здравствуйте, нам поступило сообщение, что у нас находится бомба», «Здравствуйте, у меня в кабинете, аппарат похожий на бомбу, она издает звук, там отчёт идёт. Помогите пожалуйста!!!».

Проверять школу на улице Шостаковича направили полицейского, кинолога и служебную собаку. Взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним отправил полицию искать бомбу в доме на Васильевском острове.