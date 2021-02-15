Аноним отправил полицию искать бомбу в доме на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 14 февраля на электронную почту ФСБ пришло сообщение с текстом: «Здравствуйте, у меня бомба в доме. По адресу: Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова 46А. <…> Помогите пожалуйста!».

Наряд полиции выехал на указанный адрес и проверил квартиру, но внутри никого не было. Взрывчатых веществ и взрывных устройств при осмотре не нашли.

Стражи порядка выяснили, что квартира принадлежит 46-летнему петербуржцу и связались с ним. С его слов, в этой квартире никто не живет, сообщения о бомбе он не писал и месяц назад уже объяснялся при аналогичном инциденте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после стрельбы у сада Сан-Галли ввели план «Перехват».