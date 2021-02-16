В материалах о гибели школьницы в Колпино фигурируют «группы смерти» и аниме – они уже всплывали в других похожих делах

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела о гибели 10-летней школьницы в Колпино. В ее жизни была благополучная семья, хорошие оценки и рисование. Впрочем, правоохранители считают, что не все увлечения ребенка могли быть добрыми. Известно, что в материалах дела фигурируют «группы смерти» и аниме, которые уже всплывали в этом году в связи со случаями. которые едва не закончились гибелью детей.

Сообщения о гибели 10-летней девочки в Колпино появились в воскресенье, 14 февраля. Тело ребенка на детской площадке нашел местный житель, который рано утром на Новгородской улице выгуливал собаку. Рядом со школьницей стоял стул. Позже выяснилось, что его девочка предусмотрительно взяла из дома.

Как оказалось, из дома четвероклассница сбежала под покровом ночи. Рано утром ее хватилась мать. Сначала женщина пыталась искать сама, но вскоре обратилась в полицию.

По данным Gazeta.SPb мать девочки работает менеджером в одной из компании. Никаких ссор накануне дома не было, да и семья считается благополучной, в поле зрения органов опеки она не попадала. О своих намерениях ребенок не сообщал.

Известно, что правоохранители сначала решили установить, не состояла ли девочка в так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

В СМИ также появилась информация о том, что школьница увлекалась аниме.

Отметим, что и «группы смерти», и аниме уже неоднократно всплывали в этом году в связи со случаями, которые едва не закончились гибелью детей.

В середине января в Приморском районе едва погиб шестиклассник. Правоохранители выяснили, что школьник увлекался аниме – мальчик повторил кадр одного из фильмов, надев красный галстук. Он выжил. но получил тяжелые травмы.

К слову, в Петербурге суды уже запретили несколько фильмов аниме. Суд посчитал, что японская анимация «ориентирована на «создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению» и плохо влияет на детскую психику.

Около месяца назад в Петербурге также смогли остановить трех 13-летних школьниц, которые могли погибнуть. Выяснилось, что девочки все планировали заранее, создав свою «группу смерти» в одном из мессенджеров.

После этого ГСУ СК по Санкт-Петербургу призвало петербургских родителей больше внимания обращать на подростков.

«Необходимо быть внимательными слушателями, искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивать о тревожащей ситуации», — говорится в обращении следователей.