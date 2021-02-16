Миллионный штраф и требования оправдать: в Москве прошли прения по делу Навального о клевете

Оппозиционеру Алексею Навальному грозит штраф в 950 тысяч рублей по делу о клевете. Такое наказание запросила прокурор в ходе прений во вторник, 16 февраля. Свое решение суд огласит только в субботу.

Заседание проходило во вторник, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы – стороны выступали в рамках прений. Оглашение приговора было отложено на 20 февраля.

Напомним, что рассмотрение дела в отношении Навального о клевете суд начал еще 5 февраля. Тогда заседание было отложено после того, как ветерану стало плохо.

Уголовное дело было возбуждено после того, как летом прошлого года в Telegram-канале и странице Twitter Навального опубликовали видеоролик, на котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывался в поддержку изменений в Конституции страны. Эти кадры оппозиционер сопроводил комментариями. Они, по данным следствия, носили «заведомо ложный характер» и «порочили честь и достоинство ветерана», «подрывали его репутацию».

Процесс по делу приостановили в конце лета инцидента с предполагаемым отравлением Навального.

В ходе февральских заседаний Навальный вину признавать отказался. Прокурор в ходе прений попросила признать его виновным и наказать штрафом в 950 тысяч рублей. Адвокаты оппозиционера настаивали на том, что суд должен оправдать его.

Отметим, что ранее, 2 февраля, Симоновский суд Москвы принял решение отправить оппозиционера и блогера Алексея Навального в колонию на 3,5 года. Суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. При этом был учтен тот срок, который Навальный провел под арестом. Итоговый приговор — 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. На реальном сроке настаивала ФСИН, указывая на то, что оппозиционер неоднократно нарушал правила своего условного осуждения.