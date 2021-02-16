Прокуратура требует признать Навального виновным по делу о клевете

В Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении ветерана ВОВ.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент прокуратура просит суд признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Кроме этого, прокурор Екатерина Фролова добавила, что вместо извинений подсудимый продолжил оскорблять потерпевшего в ходе суда.

«Навальный совершил клевету на ветерана Великой Отечественной войны», – заявила представитель государственного обвинения.

По версии следствия, Навальный опубликовал в сети ролик, на котором ветеран, среди прочих, выступает за поправки в Конституцию РФ. Оппозиционер подписал этот пост словами якобы порочащими честь и достоинство Артеменко. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что судья и Алексей Навальный пригрозили удалить друг друга с процесса.