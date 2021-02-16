В Петербурге из-за праздников изменили расписание «Лыжных стрел»

В Петербурге из-за праздников изменили расписание &#171;Лыжных стрел&#187;
Запланированную на 20 февраля поездку перенесли на воскресенье, 21 февраля. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Северной столице продолжается сезон массовых лыжных стартов «Лыжные стрелы». Каждые выходные электрички отправляются с Финляндского и Московского вокзала на лыжные базы в Ленобласть.

Как сообщает Peterburg2 со ссылкой на организаторов стартов, в ближайшие выходные расписание «Лыжных стрел» изменится в связи с переносом выходных дней из-за праздника День защитника Отечества. Запланированную на 20 февраля поездку перенесли на воскресенье, 21 февраля.

Отметим, программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции на 5 км, 10 км, 15 км и пешеходную ходьбу. Электрички отходят с Московского вокзала до станции Шапки в 10:25, а обратно в Петербург — в 17:00. Поезда с Финляндского вокзала до станции Орехово отправляются в 09:10, а обратный поезд идет в 16:33.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расписание электричек Петербурга и Ленобласти изменится на праздниках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изменение расписания лыжные стрелы новости СПб электрички


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аварийные службы Петербурга за неделю собрали 15 кг химических отходов
Более 90 тысяч петербуржцев получили высокотехнологичную медпомощь в 2020 году
Новые коэффициенты на выкуп и помощь только льготникам: в Петербурге ...
В Петербурге завели дело за стрельбу с пневмата по витрине магазина
В Минкульте с пятой попытки нашли подрядчика для реставрации Интендантских ...
Расселение коммуналок и образование для мам: что петербургские депутаты ...
Около 60% петербуржцев арендуют жилье вместо гостиниц для минимального ...
В Петербурге из-за праздников изменили расписание «Лыжных стрел»