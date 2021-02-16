В Петербурге из-за праздников изменили расписание «Лыжных стрел»

Запланированную на 20 февраля поездку перенесли на воскресенье, 21 февраля. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Запланированную на 20 февраля поездку перенесли на воскресенье, 21 февраля. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Северной столице продолжается сезон массовых лыжных стартов «Лыжные стрелы». Каждые выходные электрички отправляются с Финляндского и Московского вокзала на лыжные базы в Ленобласть.

Как сообщает Peterburg2 со ссылкой на организаторов стартов, в ближайшие выходные расписание «Лыжных стрел» изменится в связи с переносом выходных дней из-за праздника День защитника Отечества. Запланированную на 20 февраля поездку перенесли на воскресенье, 21 февраля.

Отметим, программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции на 5 км, 10 км, 15 км и пешеходную ходьбу. Электрички отходят с Московского вокзала до станции Шапки в 10:25, а обратно в Петербург — в 17:00. Поезда с Финляндского вокзала до станции Орехово отправляются в 09:10, а обратный поезд идет в 16:33.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расписание электричек Петербурга и Ленобласти изменится на праздниках.