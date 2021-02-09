Расписание электричек Петербурга и Ленобласти изменится на праздниках

График движения пригородных поездов, курсирующих между Петербургом и Ленобластью, изменится на время грядущих праздников — 23 февраля и 8 марта.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, причиной изменений в расписании электричек стал перенос выходных дней из-за праздников. Поэтому в пятницу, 19 февраля, электрички будут ходить по расписанию четверга, а в субботу, 20 февраля, будет использован график пятницы.

21 и 22 февраля, а также 6 и 7 марта поезда будут курсировать по плану субботы. В сами праздники электрички пойдут по воскресному графику.

При этом некоторых маршрутов изменения не коснутся. Электрички на маршрутах Волховстрой — Чудово, Будогощь — Тихвин, Будогощь — Пестово, Будогощь — Окуловка, Окуловка — Угловка, Угловка — Боровичи и следующие по маршрутам Великий Новгород — Будогощь, Витебский вокзал — Новолисино — Рогавка — Великий Новгород и Оредеж — Дно будут ходить по привычному расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские поезда вновь начнут ходить в Белоруссию с 8 февраля.