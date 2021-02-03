Российские поезда вновь начнут ходить в Белоруссию с 8 февраля

Поезда будут ходить из Минска в Москву и обратно. Фото: pixabay

Поезда будут ходить из Минска в Москву и обратно. Фото: pixabay

Россия запускает пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое приостанавливали из-за коронавирусных ограничений.

Решение о возобновлении ж/д сообщения с Белоруссией было объявлено по представлению оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

Перевозки между двумя странами восстановят с 8 февраля, соответствующие документы подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Пассажирские поезда будут ходить по маршруту из Минска в Москву и обратно, а также по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице республики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновляет полеты в Армению и Азербайджан.